وزير الخارجية يستقبل رئيسة برلمان زامبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، رئيسة برلمان جمهورية زامبيا، نيللي بوتيت كاشومبا موتي. التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

كما استعرض الطرفان آفاق إضفاء ديناميكية جديدة على العلاقات التي تربط بين الجزائر وزامبيا. انطلاقا من إحياء وتثمين ما يجمع البلدين من إرث تاريخي مشترك من النضال ضد الاستعمار. والتضامن والوقوف في نفس الصف دفاعا عن قضايا افريقيا وتطلعاتها السياسية والاقتصادية.

في حين، ثمن الطرفان الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية كرافد هام من روافد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. كما أكدا على أهمية تكثيف الحوار والتشاور البيني بهدف تشجيع التفاهم والتوافق، إلى جانب ضرورة تحديث وتطوير الإطار القانوني. وآليات التعاون الثنائي لضمان استغلال فرص التبادل الاقتصادي التي يتيحها تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.