وزير الخارجية يستقبل سفير مالي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مالي بالجزائر، محمد أماغا دولو.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أدى سفير جمهورية مالي، للوزير عطاف، زيارة مجاملة، عقب استئناف مهامه بالجزائر.

ويندرج هذا اللقاء في سياق الحركية الإيجابية التي تشهدها مؤخراً علاقات الأخوة وحسن الجوار التي تجمع بين الجزائر ومالي ومناقشة سبل تعزيزها وتوطيدها.