وزير الخارجية يستقبل كاتب الدولة الأمريكي المساعد

استقبل وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الثلاثاء، كاتب الدولة الأمريكي المساعد كريستوفر لاندو الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأجرى وزيرالخارجية لقاءً على انفراد مع كريستوفر لاندو تلته محادثات مُوسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

حيث خصصت المباحثات لاستعراض الحركية المتميزة التي تطبع مختلف محاور العلاقات الجزائرية - الأمريكية. وبحث آفاق إضفاء المزيد من الزخم عليها، من خلال تعزيز الحوار الاستراتيجي. وتوطيد الشراكة في ميادين التعاون ذات الأولوية، على غرار الطاقة. الاستثمار، الابتكار، التجارة، الفلاحة، النقل الجوي، وكذا التعليم العالي.

كما ناقش الطرفان عددا من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وكذا مستجدات المسار السياسي الرامي لحل قضية الصحراء الغربية.

