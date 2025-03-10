وزير الخارجية يستقبل نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا.

وحسب بيان للوزارة، أدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مونيك نسانزاباغانوا، زيارة وداع للوزير، أياما قُبيل انتهاء ولايتها.

وهنأ وزير الدولة، مونيك نسانزاباغانوا، بمناسبة استكمال عهدتها بالمفوضية الإفريقية.

مشيدا على وجه الخصوص بالجهود التي بذلتها خدمة للأجندة القارية، ومُتمنيا لها كل التوفيق والنجاح في مشاريعها المستقبلية.

كما شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى والتحاليل حول تطورات الأوضاع على الصعيد القاري. لاسيما آفاق تعزيز العمل الإفريقي المشترك لكسب مختلف الرهانات المطروحة في المجالات الأمنية والسياسية والتنموية على حدّ سواء.