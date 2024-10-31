وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الدوما الروسي

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الخميس. نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، فلاديسلاف دافنكوف. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد سمح اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة باستعراض علاقات الصداقة والتعاون المتميزة التي تجمع بين الجزائر وروسيا. وبحث السبل المثلى لإسهام المؤسسات التشريعية في الجهود الرامية للسمو بالشراكة الثنائية إلى مراتب أعلى. لاسيما عبر تفعيل مختلف الآليات التي تتيحها الدبلوماسية البرلمانية.

كما تبادل الطرفان -حسب نفس المصدر- وجهات النظر بشأن عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.