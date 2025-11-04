وزير الخارجية يستقبل نظيره الأذربيجاني

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أذربيجان الشقيقة، جيهون بيراموف. الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبهذه المناسبة، أجرى الوزيران لقاءً على انفراد أعقبته محادثات موسّعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد سمحت هذه المحادثات باستعراض الحركية المتميزة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وأذربيجان بفضل العناية الخاصة. التي تحظى بها من قبل قائدي البلدين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس إلهام علييف.

وفي هذا الصدد، تم التأكيد على ضرورة البناء على ما يجمع البلدين من تطابق لوجهات النظر على الصعيد السياسي. وتثمين ما يحوزان عليه من مقومات هامة على الصعيد الاقتصادي بغية الارتقاء بالتعاون الثنائي الى مستويات واعدة.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في منطقتي انتماء البلدين.

وفي ختام المحادثات، وقع الوزيران على اتفاق ثنائي يتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور