وزير الخارجية يستقبل نظيره الايطالي

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم السبت، نظيره الايطالي، لويجي دي مايو، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، جرت المحادثات بين الطرفين بمقر وزارة الشؤون الخارجية، وتم توسيعها بعدها لأعضاء الوفدين.

وتشكل هذه الزيارة الثانية من نوعها لوزير الشؤون الخارجية الايطالي إلى الجزائر خلال سنة 2020، والتي ستدوم يومين.

وتندرج الزيارة في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر و ايطاليا، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وستشكل هذه الزيارة، فرصة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي ودراسة أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا لاسيما انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.

ويتضمن جدول أعمال المحادثات، القضايا الراهنة الاقليمية والدولية، خاصة التطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي.