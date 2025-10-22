وزير الخارجية يستقبل نظيره البيلاروسي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية بيلاروسيا، مكسيم ريجينكوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن الوزير عطاف أجرى لقاءً على انفراد مع نظيره البيلاروسي أعقبته محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

كما سمح اللقاء بتقييم مستفيض لواقع التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا في سياق إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

وحسب المصدر نفسه، أكدا الوزيران على ضرورة الاستثمار في النتائج الهامة التي تمخضت عن أشغال الدورة الأولى. للجنة المشتركة التي عُقدت شهر أفريل الماضي، بغية السمو بالعلاقات الجزائرية- البيلاروسية إلى مستويات جديدة. خاصة في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات الثنائية رفيعة المستوى

