وزير الخارجية يستقبل نظيره التونسي بمطار الجزائر

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره التونسي، محمد علي النفطي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز أواصر الأخوة والتعاون والتنسيق بين الجزائر وتونس.

كما تأتي هذه الزيارة، في إطار تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد.