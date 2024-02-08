وزير الخارجية يستقبل نظيره الصحراوي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد سيداتي.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، استعرض الجانبان آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي.

كما جددا دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية على أساس ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الأممين ذات الصلة.

وانتهز الوزيران هاته الفرصة للتشاور حول أهم المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الافريقي المقبلة والاجتماع الوزاري التحضيري لهذا الاستحقاق.