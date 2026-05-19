وزير الخارجية يستقبل نظيره النيجري

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج لجمهورية النيجر الشقيقة، بكاري ياو سانغاري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر ضمن وفد هام متعدد القطاعات.

وحسب بيان لولزارة، أجرى الوزير أحمد عطاف لقاءً على انفراد مع نظيره النيجري، أعقبته جلسة عمل موسعة. بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد سمحت المباحثات بين الوزيرين بإجراء تقييم مُعمق وشامل للتدابير العملية التي تم اتخاذها من كلا الطرفين. بغرض تجسيد القرارات التي اتخذها قائدا البلدين. رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه الرئيس عبد الرحمان تشياني. خلال محادثاتهما بالجزائر شهر مارس الماضي.

وفي هذا الإطار، استعرض الطرفان التقدم الإيجابي المُحرَز في سبيل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات. التي تم تحديدها كقطاعات حيوية وذات أولوية خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى، المنعقدة يومي 23 و24 مارس 2026 بنيامي. لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والبنى التحتية والتجارة والصناعة والفلاحة والمالية والنقل والصحة وتكوين الموارد البشرية.