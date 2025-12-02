وزير الخارجية يستقبل وزير العلاقات الدولية لبوتسوانا

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، وزير العلاقات الدولية لجمهورية بوتسوانا، فينيو بوتالي.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الوزيران واقع وآفاق علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين. واتفقا على ضرورة العمل من أجل إرساء الأطر القانونية والهياكل المؤسساتية المنوط بها الارتقاء بالتعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الأولوية بالنسبة للطرفين.

كما استقبل وزير الدولة، صباح اليوم، السفيرة والمندوبة الدائمة لدولة غويانا لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، كارولين رودريغيز بيركيت.

وعبرت السفيرة عن ارتياحها الكبير للتنسيق الوثيق والتشاور الدائم بين البلدين خلال عضويتهما بمجلس الأمن الأممي.

كما أشادت بالدور المتميز والريادي للجزائر في مجلس الأمن، لاسيما من خلال نجاحها في تفعيل وتوحيد صوت الدول الافريقية الثلاث. بالتعاون مع بلدها الممثل لمنطقة الكاريبي، وذلك ضمن المجموعة المعروفة حاليا باسم (+A3).

وتمت هذه اللقاءات، على هامش أشغال ‎الطبعة الثانية عشر للندوة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا ‎”مسار وهران”.