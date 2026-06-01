وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للشراكة بين إفريقيا وكوريا

يشارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بسيول. في أشغال الاجتماع الوزاري للشراكة بين إفريقيا وجمهورية كوريا.

ويرمي الاجتماع الذي يشارك في وزير الخارجية، إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات القمة الإفريقية-الكورية الأولى التي انعقدت شهر جوان 2024. فضلا عن بحث السبل الكفيلة بتطوير هذه الشراكة خدمة لأهداف التنمية التي كرستها الأجندة القارية 2063.

