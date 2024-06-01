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وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا- كوريا بكوريا الجنوبية

بقلم نسرين محفوف
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا- كوريا بكوريا الجنوبية
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بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يشارك في كوريا الجنوبية في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا- كوريا.

وستعقد القمة يومي 4 و5 جوان التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية وكوريا الجنوبية.

وتعكي مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا.

رابط دائم : https://nhar.tv/ZIVRT
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