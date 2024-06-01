وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا- كوريا بكوريا الجنوبية
بقلم نسرين محفوف
بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يشارك في كوريا الجنوبية في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة إفريقيا- كوريا.
وستعقد القمة يومي 4 و5 جوان التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية وكوريا الجنوبية.
وتعكي مشاركة الجزائر في هذا الاستحقاق رغبتها في توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها ثنائيا مع جمهورية كوريا.
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