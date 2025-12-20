وزير الخارجية يشارك في منتدى الشراكة الإفريقية-الروسية بالقاهرة

شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم السبت، بالقاهرة، في أشغال الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري.

وكان وزير الدولة، قد أجرى عدة لقاءات ثنائية، ومباحثات، مع نظرائه من عدة دول إفريقية.

وحل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بالقاهرة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية، المقرر التئامها يومي 19 و20 ديسمبر 2025، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وستنصب أشغال هذه الدورة بشكل خاص حول تقييم نتائج تنفيذ خطة العمل المشتركة 2023-2026. إلى جانب بحث الاستعدادات المتعلقة بالقمة الافريقية-الروسية الثالثة، المزمع انعقادها خلال العام المقبل بهدف إضفاء المزيد من الزخم على الشراكة بين إفريقيا وروسيا.