وزير الخارجية يشرع اليوم في زيارة إلى روسيا

يشرع اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية صبري بوقادوم، في زيارة عمل إلى فيدرالية روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، تندرج هذه الزيارة والتي تأتي عقب الاتصالات المستمرة رفيعة المستوى بين البلدين، لا سيما المكالمة الهاتفية الأخيرة بين رئيس الجمهورية ونظيره الروسي، في إطار مواصلة المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

بالإضافة إلى استعراض آفاق توسيع الشراكة الثنائية، بما يحقق أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.

وينتظر أن تكون هذه الزيارة فرصة للتباحث حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ولاسيما الأوضاع في المنطقة، خاصة ليبيا ومالي وسوريا، وكذا سبل ترقية السلم والأمن الدولي من خلال مقاربات سياسية بناءة وفق الشرعية الدولية وفي ظل احترام إرادة وسيادة الشعوب المعنية، يضيف البيان.