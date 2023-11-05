وزير الخارجية يشرع في زيارة عمل إلى سلوفينيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداءً من عشية اليوم، في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا، بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تاتي هذه الزيارة، تلبيةً لدعوةِ نائبة الوزير الأول ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في هذا البلد الصديق، تانيا فايون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المشتركة الرامية لتعزيز العلاقات الثنائية. لاسيما في سياق تفعيل تبادل التمثيل الدبلوماسي بافتتاح سفارتين في عاصمتي البلدين. واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الجزائري-السلوفيني في عديد المجالات الاقتصادية.

كما تهدف هذه الزيارة إلى تعميق التشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية التي تقع في صلب اهتمامات البلدين0 وبالخصوص مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وفي منطقة الساحل الصحراوي. وكذا العديد من المسائل الأخرى المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.

ويأتي ذلك، في ظل تحضير كل من الجزائر وسلوفينيا لانضمامهما لهذه الهيئة الأممية كعضوين غير دائمين ابتداءً من الفاتح جانفي المقبل.

وخلال زيارته، من المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف مشاورات مع نظيرته السلوفينية، تانيا فايون،. كما سيتم استقباله من قبل رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار. وكذا من قبل رئيسة المجلس الوطني السلوفيني، السيدة أورشكا كلاكوشار زوبانشيش.

كما سيكون له لقاء مع وزير البيئة والمناخ والطاقة، بويان كومير، باعتبار الجزائر من أهم مموني سلوفينا بالغاز الطبيعي.