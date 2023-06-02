وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم الجمعة جلسة عمل مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بنيويورك.

وحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بنيويورك، قبل أيام، في زيارة عمل إلى مقر منظمة الأمم المتحدة بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فإن زيارة العمل تندرج في سياق التحضير لانتخابات تجديد الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، يوم السادس من جوان المقبل من قبل الجمعية العامة.

وتشارك الجزائر في هذه الانتخابات كونها مترشحة لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن خلال الفترة 2024-2025.

وقد حظي ترشيح الجزائر بتزكية ومصادقة كل من الاتحاد الافريقي، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي. وكذا دعم العديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وخلال زيارته، عقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية لقاءات مع العديد من ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

أين عرض الأهداف والأولويات التي ستسعى الجزائر تحقيقها خلال عهدتها بمجلس الأمن.

وستحشد الجزائر المزيد من الدعم تحسبًا لاستحقاق السادس من جوان وكذا التحضير للمحطات التي تلي هذا الموعد العام.