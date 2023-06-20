وزير الخارجية يعقد جلسة عمل مع نظيره الإيطالي

عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، جلسة عمل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني.

وجاءت هذه الجلسة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى الجمهورية الإيطالية في مستهل جولته الأوروبية الأولى بتكليف من رئيس الجمهورية.

وتركزت المباحثات حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات اللقاءات والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين على أعلى مستوى.

وبشكل خاص زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية منتصف العام الماضي إلى إيطاليا. وكذا الزيارات التي قام بها للجزائر نظيره الايطالي، سيرجيو ماتاريلا ورئيسة مجلس الوزراء، جورجيا ميلوني.

وثمن الطرفان ما تم تحقيقه من مكاسب تترجمها المستويات غير المسبوقة التي بلغتها المبادلات التجارية والاستثمارات البينية في قطاع المحروقات. وفي قطاعات أخرى تشمل الأشغال العمومية والفلاحة والصناعات الميكانيكية والتحويلية. بحيث تعد الجزائر أول شريك تجاري لإيطاليا في افريقيا والشرق الأوسط.

كما جددا التزامهما بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم الاحتفال بالذكرى العشرين للتوقيع عليها مطلع العام الجاري.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول عديد القضايا المطروحة في الفضاءات الاقليمية المشتركة. خاصة مستجدات الأزمات في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء، وكذا قضية الصحراء الغربية.

كما تطرقا إلى تطورات الأزمة في أوكرانيا على ضوء عرض الوساطة الذي تقدم به رئيس الجمهورية للمساهمة في الجهود الدولية الرامية لبلورة حل سلمي يضمن احترام المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ويأخذ بعين الاعتبار الشواغل الأمنية للأطراف المعنية.