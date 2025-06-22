وزير الخارجية يعقد لقاءً ثنائيا مع نظيره الإيراني

عقد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بإسطنبول، لقاء ثنائيا مع وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي.

وحسب بيان للوزارة، تناول اللقاء مستجدات العدوان المتواصل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتداعياته على السلم والأمن بالشرق الأوسط.

حيث جدّد الوزير أحمد عطاف، بهذه المناسبة، التعبير عن موقف الجزائر وكذا تأكيد التزامها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن. بالعمل من أجل تكريس النهج السياسي والسلمي الذي يستند إلى أحكام وضوابط الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. وذلك بُغية تجنيب المنطقة المزيد من التوترات والمآسي.