وزير الخارجية يقدم عرضا حول الدبلوماسية الاقتصادية ودورها في خدمة المؤسسات الجزائرية

قدم وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، عرضا حول الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة المؤسسات الجزائرية بإبراز البعد الاقتصادي لنشاط الجهاز الدبلوماسي الوطني.

أين اكد وزير الخارجية على هامش اجتماع مجلس الحكومة، بأن الخيار الاستراتيجي لنشاط الجهاز الديبلوماسي ، يتجسد من خلال مرافقة فعلية وآنية للمتعاملين الاقتصاديين في مساعيهم لولوج الأسواق الخارجية، مضيفا بأن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية تؤدي دورا مهما في الترويج للمنتجات والخدمات الجزائرية والعمل على بعث تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأشار ذات المتحدث بأن مجموعة التدابير العملية التي بادرت بها وزارة الشؤون الخارجية تهدف للدفع والإسهام في الرفع من القدرات التنافسية لمتعاملينا في دخول الأسواق الخارجية وفي إقامة شراكات اقتصادية رابحة – رابحة.

والتي تتماشى مع التوجهات الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في إطار تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات خارج المحروقات.

وعقب هذا العرض الذي قدمه الوزير بوقدوم، اكد الوزير الأول جراد، على أهمية التكوين في مجال الدبلوماسية الاقتصادية وإشراك التخصصات المالية والاقتصادية، وتفعيل دور الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.