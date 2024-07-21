وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لإتحاد المغرب العربي

أجرى وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، لقاء ثنائيا مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، طارق بن سالم.

وجدد الوزير، بهذه المناسبة، تهانيه لطارق بن سالم على إثر تعيينه أمينا عاما لاتحاد المغرب العربي.

منوها في ذات السياق بالخيار الصائب لتونس الشقيقة التي اقترحت لهذا المنصب دبلوماسيا محنكا يشهد له تمسكه والتزامه تجاه القضايا التي تعني المنطقة المغاربية.

كما أكد له عطاف، أن الجزائر ستمد له يد العون في أداء مهامه خدمةً لتطلعات ومصالح الشعوب المغاربية.