وزير الخارجية يلتقي رئيسة جمهورية إثيوبيا وينقل لها رسالة الرئيس تبون

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، برئيسة جمهورية إثيوبيا، ساهلي وورك زودي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى بلادها.

وحسب تغريدة للوزير على صفحته بتويتر، نقل لعمامرة، لرئيسة جمهورية إثيوبيا، التحيات الأخوية ومضمون الرسالة التي كلفه بها رئيس الجمهورية.

كما تناول الطرفان، عدة مواضيع تخص العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وكذا أوضاع السلم والأمن في قارتنا، إلى جانب آفاق تعزيز الشراكة الافريقية-العربية.