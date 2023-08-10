وزير الخارجية يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية

إلتقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الخميس، بواشنطن، مع مسؤولين رفيعي المستوى بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض وبوزارة الخارجية الأمريكية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، جاء اللقاء جاء بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها الوزير أحمد عطاف إلى واشنطن بتكليف من رئيس الجمهورية.

وتحادث الوزير أحمد عطاف مع منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبيت الأبيض بريت ماكغورك.

حيث استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية.

كما تطرق الطرفان إلى تطورات الأزمة في ليبيا على ضوء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتهيئة الظروف والشروط الضرورية لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تنهي حالة الانقسام.

كما تحادث الوزير أحمد عطاف مع مساعد كاتب الدولة ديريك شولي الذي يتأهب لشغل منصب نائب كاتب الدفاع.

وتطرق الطرفان تطرقا خلالها المحادثات إلى تطورات الأزمة في النيجر. وسبل تنسيق مساعي البلدين لتعزيز فرص الحل السلمي للأزمة في هذا البلد الشقيق والجار.

وأكدت هذه اللقاءات على قوة الشراكة التي تجمع بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

مبرزة تطلع الطرفين واستعدادهما للعمل على تعزيزها أكثر في سياق الاستحقاقات الثنائية المقبلة السياسية منها والاقتصادية.