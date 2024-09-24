وزير الخارجية يلتقي نظراءه من عدة دول بنيويورك

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم ‎الثلاثاء، بنيويورك، لقاء مع عدد من نظرائه، من عدة دول، ومسؤولي منظمات دولية، على هامش مشاركته في أشغال قمة المستقبل.

وحسب بيان للوزارة، أجرى عطاف لقاء مع ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، شايع محسن الزنداني.

كما أجرى عطاف، اليوم، بنيويورك، لقاء مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان. ومع وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية إفريقيا الوسطى، سيلفي بايبو تيمون.

وإلتقى الوزير، مع ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والإيفواريين بالخارج، بجمهورية كوت ديفوار، ليون كاكو أدوم.

كما أجرى الوزير، لقاء، مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريدلاكاغ.

وإلتقى الوزير، كذلك، مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية فيتنام الاشتراكية، بوي ثان سون. ومع وزير العلاقات الخارجية بجمهورية الكاميرون، لوجن مبيلا مبيلا.

هذا وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لقاء مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.