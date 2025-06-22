وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي بإسطنبول

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، محادثات ثنائية مع نظيره الماليزي محمد حسن.

وجاء هذا اللقاء، على هامش أشغال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول.

وخصص اللقاء، لاستعراض مختلف أبعاد العلاقات الجزائرية-الماليزية. وبحث سبل إضفاء المزيد من الزخم عليها، لاسيما في الميادين الاقتصادية

كما بحث الطرفان، آفاق الشراكة بين الجزائر ورابطة دول جنوب شرق آسيا “أسيان” في أفق الانضمام المرتقب للجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.