وزير الخارجية يلتقي نظيريه المصري والناميبي

عقد وزير الخارجية، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة الغانية أكرا، لقاءات ثنائية مع كل من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية والتعاون بجمهورية ناميبيا، بيا موشيلنغا.

وحسب بيان للوزارة، ناقش الوزير مع نظيره المصري أهم القضايا المرتبطة بالاستحقاقات المرتقبة على مستوى الاتحاد الافريقي.

كما بحث معه سبل المضي قدما بالعلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تفعيل كافة الآليات الكفيلة بتكثيف التشاور السياسي. وتعميق الشراكة في الميادين الاقتصادية، تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية وأخيه الرئيس المصري القاضية بإضفاء طابع استراتيجي على العلاقات.

وأجرى عطاف مع نظيره الناميبي تبادلا للرؤى بخصوص مختلف المسائل المطروحة على الصعيد الافريقي. واتفق معه على مواصلة التنسق البيني بشأن القضايا العادلة قاريا ودوليا. والدفع بالمزيد من الجهود الرامية الى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.