وزير الخارجية يمثل الرئيس تبون في مراسم تتويج ملك بريطانيا

سيمثل، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وكشف مصدر بريطاني، لائحة الدول التي لم توجه لها الدعوة لحفل تتويج الملك تشارلز. وقال المصدر بريطاني إن بريطانيا لم توجه الدعوة لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار وسوريا وأفغانستان وفنزويلا.

ووجهت الدعوة لرؤساء دول أخرى تتمتع بريطانيا بعلاقات دبلوماسية كاملة معها، بالإضافة لممثلي المناطق والأراضي التابعة للتاج البريطاني.

في المقابل، تم توجيه الدعوات لدبلوماسيين كبار بدلا من رئيس الدولة في كل من كوريا الشمالية ونيكاراغوا.

الملك تشارلز يجلس على كرسي صنع قبل 700 عام

وواصل قصر بكنجهام الكشف عن مزيد من تفاصيل مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز يوم السبت المقبل بالقول. إنها ستشهد استخدام مجموعة من الكراسي التاريخية.

ومن المقرر في لحظة تتويج تشارلز استخدام كرسي سانت إدوارد التاريخي. الذي صنع منذ أكثر من 700 عام، واستخدم لأول مرة عند تتويج الملك إدوارد الثاني في 1308.