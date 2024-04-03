وزير الخارجية يناقش مُستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ليوناردو سانتوس سيماو.

وحسب بيان للوزارة، تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، الرؤى والتحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي.

كما استعرضا سبل وآفاق تعزيز التنسيق بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة للمساهمة في معالجة التحديات المشتركة التي تواجهها دول وشعوب المنطقة، على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية.