وزير الخارجية يواصل محادثاته الثنائية بنيويورك

واصل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم السبت، بنيويورك، محادثاته الثنائية على هامش أشغال النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، إلتقى الوزير، اليوم، مع وزير العلاقات الخارجية بجمهورية البرازيل الاتحادية، ماورو فييرا.

كما تحادث الوزير، مع وزير العلاقات الخارجية بجمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان جيل بينتو.

وإلتقى الوزير عطاف، كذلك، مع وزير الخارجية بدولة الكويت، عبد الله علي اليحيا.

وواصل الوزير محادثاته الثنائية، حيث إلتقى في هذا الصدد، مع وزير الشؤون الخارجية بالبوسنة والهرسك، إلمدين كوناكوفيتش.

كما إلتقى الوزير، مع وزير الشؤون الخارجية بأوكرانيا، أندريه سيبيها. وإلتقى مع نائب كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، جون باس.