وزير الخارجية يُستقبل من طرف رئيس الوزراء السلوفيني

أُستُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، من قبل رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، جاء هذا اللقاء، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوزير إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية.

وسمح اللقاء ببحث متابعة تنفيذ المُخرجات الهامة للمُباحثات القيّمة التي أجراها رئيس الوزراء السلوفيني مع رئيس الجمهورية. بمُناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر شهر ماي الماضي. بما يكفل الرقي بالعلاقات بين البلدين في الميادين الاقتصادية. وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للتعاون الثنائي.

وفي هذا الإطار، أعرب الجانبان الجزائري والسلوفيني عن بالغ ارتياحهما لوتيرة تجسيد القرارات المتخذة بمناسبة هذه الزيارة.