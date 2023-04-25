وزير الخارجية يُستقبل من قبل الوزير الأول الموريتاني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف من قبل الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود. كما نقل عطاف للوزير الأول الموريتاني تحيات نظيره الجزائري أيمن بن عبد الرحمان.

في حين، تناول الطرفان سبل الحفاظ على الزخم الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين. وتعزيزه في سياق تحضير المحطات المقبلة للتعاون الثنائي.

كما تطرق كل من وزير الخارجية، والوزير الأول الموريتاني، إلى متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى. التي انعقدت بنواكشوط في سبتمبر 2022.