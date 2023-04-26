وزير الخارجية يُستقبل من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي المالي

استقبل صبيحة اليوم الأربعاء، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، من قبل رئيس المجلس التشريعي الانتقالي، العقيد مالكدياو. مرفوقا بمجموعة من النواب الماليين الأعضاء في المجلس. وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية مالي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية.

كما تمحورت المحادثات حول العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها. لاسيما في المجال البرلماني عبر تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية. وتكثيف التبادلات والزيارات بين المؤسستين التشريعيتين. على مختلف المستويات للمساهمة كرافد هام في استكشاف و تحقيق الآفاق الواعدة للعلاقات الجزائرية-المالية.

في حين، تناول الطرفان دور المجلس الانتقالي في تجسيد الاستحقاقات الوطنية المالية ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية الحالية. فضلا عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وكذا الحالة السائدة على الصعيد الإقليمي ودور لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) في مواجهة التهديدات. التي يشكلها انتشار آفتي الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة في المنطقة.