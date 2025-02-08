وزير الخارجية يُسلم رسالة الرئيس تبون لنظيره السوري

أُستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، من قبل رئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، أحمد حسين الشرع.

وخلال اللقاء، الذي جرى بالقصر الرئاسي في دمشق، سلم وزير الشؤون الخارجية. رسالةً خطية من عند الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الجمهورية العربية السورية خلال المرحلة الانتقالية، أحمد حسين الشرع.

كما نقل له تحياته الأخوية وجدد له تهانيه وتمنياته له بالتوفيق والسداد في تحمُّل مهامه السامية. خلال هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا الشقيقة.

وقد شكّل اللقاء فُرصة لبحث آفاق تعزيز علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين. استناداً إلى ما يجمعهما من روابط تاريخية مُتجذرة.

كما ناقش الطرفان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الوطني والإقليمي.

حيث أكد وزير الدولة استعداد الجزائر للإسهام، سواء على الصعيد الثنائي أو من موقعها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن الأممي. في دعم ومُرافقة المساعي الرامية للم شمل الشعب السوري حول مشروع وطني جامع. يعيد بناء مؤسسات الدولة ويوفر مقومات الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء.

هذا وحلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بدمشق. في زيارة رسمية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وحسب بيان للوزارة، يقوم الوزير أحمد عطاف، بزيارة إلى سوريا، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتندرج هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين. بهدف إستعراض السبل الكفيلة بتعزيزها والانتقال بها إلى أسمى المراتب المتاحة.

كما تهدف ذات الزيارة إلى تجديد التعبير عن تضامن الجزائر. ووقوفها إلى جانب سوريا خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها المعاصر.