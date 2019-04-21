وزير الخارجية يُشارك في اجتماع وزراء خارجية العرب بالقاهرة

يُشارك وزير الشؤون االخارجية صبري بوقادوم، اليوم الأحد، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بالقاهرة.

وحسب بيان للوزارة ، سيخصص الاجتماع لدراسة آخرمستجدات القضية الفلسطينية .

وسيجدد صبري بوقادوم، خلال الاجتماع موقف الجزائر”الثابت والداعم للشعب الفلسطيني لاسترجاع جميع حقوقه المشروعة

وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

كما سيكون لوزير الشؤون الخارجية على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظراءه العرب لاستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، بين الجزائر والدول العربية.

هذا وسيطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الوزراء العرب على التطورات الأخيرة للأوضاع الفلسطينية، سيما وأن هذا الاجتماع الطارىء ياتي “بناء على طلب من دولة فلسطين.