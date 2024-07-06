وزير الخارجية يُهاتف نظيره المصري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بدر عبد العاطي.

وحسب بيان للوزارة، جدّد أحمد عطاف تهانيه الخالصة لنظيره المصري على إثر تعيينه مؤخرا على رأس دبلوماسية بلاده.

وبحث الطرفان سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة. تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما شدد الطرفان على أهمية توطيد التعاون والشراكة في الميادين الاقتصادية بما يتماشى مع الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البلدان.

واتفقا على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العليا من خلال اختيار تاريخ مناسب لعقد اجتماعها المقبل في أقرب الآجال.

كما اتفقا كذلك على تعزيز التنسيق البيني بخصوص أمهات القضايا على الصعيدين العربي والإفريقي. وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا الشقيقة ومنطقة الساحل الصحراوي.