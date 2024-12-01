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وزير الخارحية يلتقي نظيره الأوغندي

بقلم نادية بن طاهر
وزير الخارحية يلتقي نظيره الأوغندي
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أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، اليوم بوهران، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أوغندا، أودونغو جيجي أبوبكر.

وسمح هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الندوة الحادية عشر رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، باستعراض علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وسبل الارتقاء بها الى مراتب أعلى.

ويأتي ذلك، في سياق التحضير لعقد اجتماع الدورة المقبلة للجنة المشتركة في غضون السداسي الأول من سنة 2025.

كما أجرى الوزيران مشاورات بشأن القضايا والمسائل المتعلقة بالاستحقاقات المرتقبة على الصعيد القاري.

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