وزير الداخلية: ألف مليار للتكفل بالمتضررين.. إعادة إسكان العائلات غدا

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن رئيس الجمهورية قد خصّص مبالغ مالية معتبرة من أجل التكفل بالمتضررين من الفيضانات.

وأضاف وزير الداخلية، خلال الزيارة التي قام بها رفقة وزيرة التضامن إلى ولاية تيبازة، للوقوف على حجم الخسائر. وتقديم التعازي لعائلات الضحايا. أن الرئيس عبد المجيد تبون قد أسدى تعليمات صارمة للتكفل بالمتضررين من الفيضانات. مؤكدا أنه “لن يرتاح لنا بال إلا بعد أن يتم التكفل بكافة المتضررين”.

وأشار وزير الداخلية في سياق ذي صلة، إلى أنه تم إحصاء وتسجيل كل من تضررت منازلهم وممتلكاتهم من أجل التكفل بهم خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة. كما أكد أن العائلات المتضررة سكناتها من الفيضانات سيتم إعادة إسكانها وترحيلها غدا الثلاثاء بالتنسيق مع المصالح الولائية.

وأكد الوزير، أن ماحدث في فوكة سببه البناء الفوضوي على حافة الأودية.

للإشارة فإنه وتكليف من رئيس الجمهورية، وزير الداخلية إبراهيم مراد رفقة وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو يقدمان تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة ضحايا الفيضانات الأخيرة بولايتي تيبازة وقالمة.

كما قدم الوزيران تعازي رئيس الجمهورية إلى عائلة الضحية بوعزة محمد عبد الرؤوف ذي الـ9 سنوات. الذي توفي ببلدية خميسيتي بولاية تيبازة إثر الفيضانات التي خلفتها التقلبات الجوية الأخيرة.

وسيتنقل بعدها وزيرا الداخلية والتضامن إلى ولاية قالمة. قصد تقديم تعازي رئيس الجمهورية لعائلات الضحايا المتوفين على إثر التقلبات الجوية الأخيرة. وكذا الاطلاع على مستوى التكفل بمخلفات التقلبات الجوية.

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