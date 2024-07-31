وزير الداخلية: أمن تونس من أمن الجزائر.. يواجهان أربع تحديات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أنّ العمل المشترك بين وزارتي داخلية الجزائر وتونس متواصل بهدف مواجهة أربعة تحديات.

وعقب مباحثات أجراها مع نظيره التونسي خالد النوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر، أشار وزير الداخلية إلى أنه تناول مع ضيفه العديد من المواضيع والعمل المشترك بين وزارتي الداخلية للبلدين متواصل. لاسيما على مستوى اللجان المشتركة التي تم استحداثها مؤخرا لمواجهة مختلف التحديات. كالهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المخدرات والمهلوسات.

وأضاف وزير الداخلية، أنه جرى التطرق الى مواضيع الحركة المنظمة بين الجزائر وتونس ومواصلة تنمية المناطق الحدودية للبلدين. مجدّدا التأكيد أنّ أمن تونس من أمن الجزائر”. كما أكّده رئيسا البلدين.

وأضاف مراد “نحن نعمل في امتداد هذا الفكر لتنمية المنطقة وذلك في إطار التكامل الاقتصادي والاجتماعي وحسن الجوار. وتفادي كل ما يمس أمن المواطن وممتلكاته مع التصدي لكافة المظاهر السلبية”.

بالمقابل، أشاد وزير الداخلية التونسي بالعلاقات “التاريخية والأخوية” التي تجمع البلدين. مبرزا وجود عدّة مسائل أمنية وملفات تهمّ البلدين كمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف النوري أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة ملف مكافحة الإرهاب والعصابات المنظمة لاسيما التي تقوم بتهريب المخدرات. إلى جانب التعاون الثنائي بين الولايات الحدودية للبلدين وتنمية المناطق الحدودية وتسهيل حركة المرور بالمعابر الحدودية للبلدين.