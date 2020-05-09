وزير الداخلية: إحصاء 15 ألف ” منطقة ظل ” في الجزائر يعيش فيها 8.5 مليون مواطن

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والجماعات المحلية والمدينة مساء اليوم السبت انه تم إحصاء 15 ألف ” منطقة ظل ” في الجزائر.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال كمال بلجود ان 8.5 مليون مواطن يعيشون في مناطق الظل

وأشار الوزير أنه عملية إحصاء لمناطق الظل تمت في عملية مراطونية من قبل المسؤولين المحليين من والي ورئيس الدائرة.

كما أضاف وزير الداخلية أن الدولة الجزائرية لديها نظرة على كل مناطق الظل وعلى المسؤولين المحليين ان يدركوا مايحصل في مناطقهم.

وفي ذات السياق أكد الوزير ان الهدف من إحصاء مناطق الظل ليكون هناك التوازن بين مختلف مناطق البلاد.

كما قال الوزير انه من غير المعقول لأن يعيش بعض السكان في حياة ترف ورفاهية في حين يتواجد الاخرون في حالة من الفقر المتقع.

من جهة اخرى أوضح الوزير أن دور المواطن يتوسع من خلال إشراكه في عملية مراقبة المشاريع في مناطق الظل والكل عليه احترامه والرقابة الشعبية.