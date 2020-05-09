وزير الداخلية: إحصاء 30 ألف لجنة حي سيتم هيكلتها وتنظيمها

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والجماعات المحلية والمدينة مساء اليوم السبت أن 30 ألف لجنة حي شاركت في خرجات خلال شهر رمضان.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي قال كمال بلجود نحن بصدد تنظيم لجنا الأحياء وتسهيل الإعتمادات لهم وإعطائهم فرص المشاركة داخل المجتمع اكثر.

واشار الوزير أن 30 ألف لجنة حي شاركت في خرجات ميدانية خلال شهر رمضان ويمكن أن يقدموا اراءهم حول مايحدث في أحيائهم بشكل دقيق.

وفي ذات السياق أكد الوزير أنه سيتم متابعة كل المشاريع وستغير وجوه هذه المناطق من خلال تغيير عدة أمور منها توصيل المياه والكهرباء وكذا الطرقات.

وقال الوزير أنه خلال سنة سوف نقضي على الكثير من المشاكل التي تعيشها مناطق الظل بالرغم من ان وباء كورونا الذي عطل بعض الامور ولكن نحن عازمون على رفع التحدي.