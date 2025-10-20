وزير الداخلية: إرساء نظام فعّال للكشف عن الوثائق المزوّرة بالتعاون مع إسبانيا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، أن اللجنة المشتركة للتعاون الأمني. توّجت باتفاق الوفدين على تبادل الحلول التقنية المتعلقة بإرساء نظام فعال للكشف عن الوثائق المزورة. والذي تم تطويره من قبل شرطة الحدود الإسبانية.

وأوضح سعيود خلال لقاء ثنائي مع نظيره الإسباني، أن اللقاء يأتي في إطار مواصلة مساعينا الحثيثة لتعميق وتوسيع آفاق التعاون المثمر بين دائرتينا الوزاريتين. والذي بلغ مستوىً رفيعًا في العديد من المجالات. كما أن الوتيرة المدعومة للزيارات الرسمية التي تمت من قبل كبار المسؤولين في الوزارتين. خير دليل على الديناميكية والعمق المتجليّ في تعاوننا الثنائي.

كما أكد سعيود لقاء اليوم يعد فرصة متجددة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول التهديدات الجسيمة التي تستدعي منا توحيد جهودنا. والعمل بشكل متضافر لإيجاد حلول مستدامة لها. مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة للتعاون الأمني توّجت باتفاق الوفدين على تبادل الحلول التقنية المتعلقة بإرساء نظام فعال للكشف عن الوثائق المزورة. والذي تم تطويره من قبل شرطة الحدود الإسبانية

وثمّن وزير الداخلية، عالياً نتائج أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني التي عقدت بمقر وزارة الداخلية الإسبانية في مدريد بتاريخ 13 أكتوبر 2025.

