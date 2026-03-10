وزير الداخلية: إعادة صياغة العديد من مواد قانون المرور الجديد وحذف بعض المصطلحات المتعلقة بالتجريم

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الثلاثاء، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور الجديد تم إعادة صياغتها وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.

وخلال اللقاء الذي عقده وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم، مع ممثلي نقابات الناقلين في الجزائر. أكد سعيود أن هذا الاجتماع يدخل في إطار النقاش الذي تم فتحه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بخصوص مشروع قانون المرور الجديد.

كما كشف الوزير أنه تم المصادقة على 179 مادة على مستوى مجلس الأمة والتحفظ على 11 مادة. من مشروع قانون المرور الجديد، فيما تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء وتم عقد العديد من اللقاءات. ومناقشة مواد الخلاف بكل ديمقراطية، حسب ما أكد الوزير.

وخلال اللقاء أعلن وزير الداخلية، أن العديد من مواد مشروع قانون المرور تم إعادة صياغتها. وحذف بعض المصطلحات خاصة ما تعلق بالتجريم.

