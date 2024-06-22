وزير الداخلية: إقتناء الطائرة السادسة لمكافحة الحرائق قريبا

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد اليوم السبت بولاية مستغانم. على وضع حيز الخدمة القاعدة الجوية المركزية لطائرات إطفاء الحرائق والإجلاء الصحي.

وأكد وزير الداخلية، أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي إهتماما بالغا لحماية الثروة الغابية وممتلكات المواطنين. تم هذه السنة في مجال الوقاية ومكافحة حرائق الغابات اعتماد إجراءات إستباقية في جميع المراحل والتجهيز بالآليات التي تدعم الأسطول الجوي على مستوى الوطن.

كما أشار مراد، إلى أنه تم اقتناء في المدة الأخيرة خمس طائرات لمكافحة الحرائق وطائرة سادسة ستصل في الأسابيع المقبلة. فضلا عن استئجار سبع طائرات من قبل شركة طاسيلي للعمل الجوي التي انخرطت في هذه الإستراتيجية.

وبعد استماعه لحصيلة حول الخسائر المسجلة منذ انطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات في 1 ماي الماضي التي تشير إلى إتلاف 179 هكتار على المستوى الوطني. قال الوزير أن الحصيلة دليل على نجاعة هذه الاجراءات الإستباقية حيث كانت الخسائر في نفس الفترة من العام الماضي “أضعاف مضاعفة”.

وتم استلام هذه القاعدة الجوية المركزية بعد 60 يوما من أشغال التهيئة التي قامت بها شركة طاسيلي للعمل الجوي (فرع مجمع سوناطراك). على مستوى مدرج ببلدية صيادة في الآجال المحددة. واستقبلت هذه القاعدة نهاية الأسبوع الماضي طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق ومروحية للإسعاف والإجلاء الصحي الجوي للولايات الغربية للوطن.

وستقوم الشركة المستغلة لهذه المنشأة في المرحلة الثانية من هذا المشروع بإنجاز مركز تكوين مزود بأجهزة حديثة للمحاكاة. ولاسيما بعد تعزيز أسطول شركة طاسيلي للعمل الجوي بست طائرات موجهة لمكافحة الحرائق.