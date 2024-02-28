وزير الداخلية: إقتناء 6 طائرات واستئجار 7 أخرى لإطفاء الحرائق

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد. أنه تم إعداد خارطة طريق تتضمن إجراءات إستباقية و وقائية لتفادي حرائق الغابات خلال الصائفة المقبلة.

و أوضح الوزير في كلمة له بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات. موسم 2024 بمعية وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة. أن الدولة تعمل من خلال جميع مؤسساتها على حشد كل الطاقات المادية والبشرية لتفادي تكرار الكوارث الناجمة عن حرائق الغابات. والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأضاف بأن هذه الخارطة تتضمن إجراءات إستباقية و وقائية تستجيب للمعايير والمقاييس الدولية. مشيرا إلى أنه تم في مطلع شهر جانفي المنصرم دعوة ولاة الجمهورية من أجل التجند والعمل على التحضير المبكر للحملة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. وإعداد المخطط الولائي للوقاية ومحاربة حرائق الغابات. التي يمكن أن تنشب خلال الصائفة المقبلة.

كما أضاف وزير الداخلية، ان هذه الإجراءات تضمنت إنشاء أحواض مائية و انجاز فضاءات لهبوط وإقلاع المروحيات المسخرة لإطفاء الحرائق و فتح المسالك والخنادق الغابية. مع تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمكافحة حرائق الغابات. فضلا عن إجراء تمارين افتراضية ميدانية بالتنسيق مع مختلف المصالح المختصة تحاكي نشوب الحرائق.

و بخصوص حشد وسائل التدخل الجوية فأوضح وزير الداخلية أنه بالإضافة إلى طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة 12000 ل . التي تم اقتناؤها السنة الفارطة من قبل وزارة الدفاع الوطني، فقد تم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مباشرة إجراءات إقتناء 6 طائرات إخماد للحرائق قبل نهاية السداسي الاول من السنة الجارية. فضلا عن مباشرة إجراءات استئجار 7 طائرات أخرى لإطفاء الحرائق”.

كما أشاد مراد بتعاون ومساهمة قيادة الدرك الوطني. التي أعربت عن جاهزيتها هذه السنة وكالمعتاد من أجل مرافقة ودعم مجهوداتنا من خلال تسخير 22 طائرة هيلوكوبتر للقيام بعمليات الاستطلاع والمراقبة.