وزير الداخلية: إنجاز 90 بالمائة من مشاريع مناطق الظل

كشف وزير الداخلية، إبراهيم مراد، أنه قد تم إنجاز 90 بالمائة من مشاريع مناطق الظل تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح الوزير، في كلمة له اليوم الإثنين، أنه قد تم إحصاء أزيد من 12 ألف منطقة ظل استفادت من مخطط استعجالي سمح بإنجاز أزيد من 29 ألف مشروع.

وأضاف الوزير، أنه قد تم تقليص الفجوة الرقمية بين الريف والمدن. حيث تساهم التكنولوجيات بشكل كبير في إدارة الشأن العام. وهي ركيزة تطور الديمقراطية التشاركية والتحدي اليوم هو كسب رهان توظيف التكنولوجيات الحديثة.

وأكد مراد، أن التنمية المحلية تمثل الدعامة للسياسات الدولية وخلق الوظائف وتلامس عنق المجتمع. موضحا أن المنظور الحديث للتنمية قد تجاوز سيرورة التنمية المحلية غير الممركزة.

وأشار وزير الداخلية، إلى أن الرؤى الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية أبرزت مكانة الجماعات المحلية.