وزير الداخلية: إنشاء منطقة التبادل الحر بتيمياوين سيعزز الحركية الإقتصادية

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن إشراك المجتمع في الشأن المحلي نابع من قناعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الراسخة بأهمية العمل التشاركي الجامع كسبيل للنهوض بالتنمية المحلية.

وأشار وزير الداخلية على هامش إشرافه اليوم على تنصيب دحيمي عبد الرحمان واليا جديدا لبرج باجي مختار، خلفا لعثمان عبد العزيز الذي عين واليا لولاية توقرت. بحضور المنتخبين وأعيان الولاية والأسرة الثورية وممثلي الهيئات الدستورية على المستوى المحلي ومختلف فعاليات المجتمع المدني. إلى أن الوتيرة التنموية بالولايات العشرة المستحدثة تحظى بمتابعة حثيثة وتقييم متواصل. ذلك أن إحداثها ليس إجراء إداريا تنظيميا فحسب بل مقاربة إستراتيجية تنموية متعددة الأبعاد.

كما أكد وزير الداخلية في تدخله أنه “لا يمكن تناول الآفاق التنموية الواعدة لهذه المنطقة الحدودية. دون التنويه بالمكاسب المحققة في مجال إستتباب الأمن والمحافظة على أمن حدود البلاد. وحماية الإقتصاد الوطني بفضل تجند كل الأسلاك الأمنية وعلى رأسها قوات الجيش الوطني الشعبي وجهود المواطنين المخلصين”.

وأشار مراد إلى أهمية إعطاء الأولوية لتسليم المشاريع الخاصة بالمرافق العمومية التي ينتظرها المواطن. سيما التكفل الصحي وظروف التمدرس وتعزيز الربط بمختلف الشبكات والمحافظة على ديمومة التموين بالمواد الضرورية. مشددا على ضرورة التقدم في إنجاز الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار وتيمياوين. وفق الآجال المحددة والمعايير المعتمدة، وهو -كما قال- ”تحد وجب على السلطات المحلية رفعه لما سيفتحه من آفاق تنموية اقتصادية واجتماعية”.

كما أشار وزير الداخلية إلى أن إنشاء منطقة التبادل الحر بتيمياوين سيعزز الحركية الاقتصادية بالمنطقة وسيشكل بوابة الجزائر على إفريقيا.

وبخصوص الوقاية من أخطار التقلبات المناخية، ذكر الوزير بضرورة العمل الاستباقي والمضي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأخطار المتعلقة بموسمي الخريف والشتاء سيما ما تعلق بالفيضانات الموسمية.