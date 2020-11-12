وزير الداخلية الأردني يستقيل من منصبه

أعلن رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع بشر الخصاونة، أن وزير الداخليّة، توفيق الحلالمة تقدّم باستقالته من منطلق المسؤوليّة الأدبيّة.

ورُفعت الاستقالة لملك الأردن عبدالله الثاني، ونسّبت بالموافقة عليها، وذلك بعد “مظاهر احتفال، وشغب تلت العملية الانتخابية، وحمل للسلاح واستخدامه.

وقدم الخصاونة اعتذاره بقوله “نأسف ونعتذر لغالبيّة المواطنين الملتزمين، ونعاهدهم باتخاذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين”.

وأشار رئيس الوزراء الاردني إلى وجود أولويّة لتشريع قانون يضبط استخدام المواطنين للأسلحة والذخائر.

وأعلن الخصاونة عن انتشار وحدات من القوات المسلحة الجيش العربي وقال “سيلقى كل من خالف القانون وحظر التجول، جزاءه القانوني”.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، إن الأردن دولة قانون ومؤسّسات، ولن نرتضي غير ذلك للوطن.