وزير الداخلية الأسبق نور الدين زرهوني يشيع إلى مثواه الأخير

وري جثمان وزير الداخلية الأسبق نور الدين زرهوني، الثرى، بعد ظهر اليوم السبت، بمقبرة العالية في الجزائر العاصمة.

وحضر مراسيم جنازة المجاهد الراحل، العديد من الشخصيات وإطارات الدولة.

ومن بين الحضور، وزير الداخلية كمال بلجود، ووسيط الجمهورية كريم يونس، ووزير العمل ووالي العاصمة والمدير العام للحماية المدنية.

هذا وانتقل إلى رحمة الله، أمس الجمعة، وزير الداخلية الأسبق، نور الدين زرهوني، عن عمر يناهز 83 سنة.

للإشارة، فإن الراحل نور الدين زرهوني، من مواليد 1937، إنضم إلى جهاز المخابرات الجزائرية مبكرا أثناء الثورة.

وبعد الاستقلال عمل الراحل في قسم العمليات في الجهاز.

وفي سنوات السبعينات شغل الفقيد موقعا في قسم التحاليل والتوثيق في الجهاز نفسه.

وفي عام 1979 تولى المجاهد الراحل إدارة كافة أجهزة المخابرات لمدة 3 سنوات.

والتحق زرهوني بالعمل الدبلوماسي، وعين سفيرا للجزائر في واشنطن، ثم في مكسيكو، ثم في طوكيو.

وأخيرا، تم تعيين المجاهد الراحل وزيرا للداخلية، من 1999 إلى 2010.