وزير الداخلية: الأولوية للمشاريع ذات الصلة بالمواطن بالولايات المستحدثة بالجنوب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن الأولوية ستمنح للمشاريع ذات الصلة المباشرة بحياة المواطن في الولايات المستحدثة بالجنوب.

وأوضح وزير الداخلية، خلال زيارته إلى ولاية تيميمون، أن زيارة العمل لهذه الولاية الفتية تأتي بهدف الوقوف على وتيرة ورشات المشاريع العمومية التنموية للنظر في التدابير التي ينبغي إتخاذها بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتسريع وتيرة الأشغال. و استكمالها في أقرب الآجال حتى يستفيد منها المواطن الذي يتطلع إليها.

كما أشار وزير الداخلية، لدى معاينته مشروع محطة معالجة المياه المستعملة بمدينة تيميمون إلى ضرورة استكمال المرحلة المتبقية من هذه المنشأة البيئية. حتى تكون عملية بشكل كامل. خاصة و أنها دخلت مرحلة الإستغلال التجريبي. مبرزا أهميتها في الحفاظ على البيئة وإسهامها في استغلال مياهها المصفاة لأغراض سقي المحيطات الفلاحية المجاورة. إلى جانب إعادة الإعتبار لواحة تيميمون التي تشكل عنصر جذب سياحي بالمنطقة.

ودعا وزير الداخلية، إلى إعادة تقييم ”حقيقي وموضوعي” لمدى تقدم أشغال المشروع، الذي يندرج ضمن عملية مشتركة تشمل إنجاز مستشفيي 60 سريرا بكل من دائرتي أوقروت ولاية تيميمون. و زاوية كنته ولاية أدرار. مع تسجيل عمليات تجهيز خاصة بهما.

وشدّد إبراهيم مراد بالمناسبة على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات المعنية لاستكمال الأشغال المتبقية لتسليم مستشفى 60 سريرا بأوقروت. الذي يكتسي أهمية بالغة بخصوص تحسين التكفل الصحي بسكان جنوب الولاية.

كما أشرف وزير الداخلية، على تدشين مقر المديرية العملية لاتصالات الجزائر لولاية تيميمون. قبل أن يزور معرضا وطنيا للصناعات التقليدية الذي اطلع به على جانب من إبداعات الحرفيين و منتجاتهم الحرفية الذي يساهم في إنعاش موسم السياحة الصحراوية بالمنطقة.

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